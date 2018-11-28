السعيدي: على المجتمع الدولي رفع حظر التسليح على الجيش ليتمكن من الدفاع عن ليبيا

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الثلاثاء المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا على الدفاع عن أراضيها من التهديدات الخطيرة التي تمس الوطن والمواطن.

السعيدي قال في تصريح خاص لـ”أصوات مغاربية” إن استقرار جنوب ليبيا ينعكس مباشرة على أمن باقي المدن والمناطق في الشرق والغرب وعلى أمن الدول المجاورة التي تحد بليبيا جنوبا.

وطالب السعيدي برفع الحظر عن تسليح الجيش ،مشيراً إلى أن الجنوب في حاجة ماسة إلى دعم وحداته العسكرية والأمنية لصد التهديدات التي تشكلها المجموعات المتشددة والعصابات المسلحة والحد من التدخلات الإقليمية التي تمس البلاد.

وأشار السعيدي إلى أن الكثير من أفراد القوات المسلحة الذين يحتاجون إلى دعم وإمكانيات، لافتاً إلى أنه بدون تسليح الجيش لن تكون حماية ليبيا مؤكدة.

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