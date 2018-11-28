اخبار ليبيا الان

تراجع أعداد المُهاجرين من شواطئ صبراتة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت وتيرة قوارب الهجرة المُنطلقة من مدينة صبراتة بفضل الحملات الأمنية على المهربين من المدينة بالرغم من الإهمال الذي تشكوه إدارة خفر السواحل والتي تنقصها إمكانات لا تُحصى .

ويكاد يكون انطلاق المهاجرين من صبراتة متوقفا بعدما كان آلاف المهاجرين يبحرون أسبوعيا من شواطئها منذ 3 سنوات.

ويأتي كل هذا بعد طرد العديد من المهربين من المدينة وترحيل العديد من المُهاجرين إلى بلدانهم في مساهمة من قوات خفر السواحل في عمليات الإنقاذ والترحيل.

وما يؤكّد تراجع أعداد الهجرة غير القانونية من صبراتة، هو أرقام المنظمة الدولية للهجرة التي قالت إن مع نهاية هذا العام وصل أكثر من 22 ألفا و541 مهاجرا إلى إيطاليا بحرا منذ يناير مقارنة بعام 2017 الذي وصل فيه أكثر من 100 ألف مهاجر.

جهود كبيرة بإمكانات لا تُذكر من قبل أفراد خفر السواحل في صبراتة وغيرها من المدن الليبية تُبذل من أجل تقليل أعداد المهاجرين، ولو أتيحت لها الإمكانات اللازمة لحدّت من أعدادهم بشكل أكبر بكثير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك