العريبي: مجلسي النواب والدولة سيختارون سلطة تنفيذية جديدة خلال أقل من شهر

ليبيا – عدّ عضو محلس النواب عيسى العريبي أن جلسة البرلمان المنعقدة أمس الأول جلسة تاريخية وقد نجح البرلمان بالتصويت على جميع الاستحقاقات التشريعية الهامة فى جلسة كاملة النصاب من أجل الإنتقال من المرحلة المؤقتة الى المرحلة الدائمة .

العريبي قال بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب إن المشاورات مستمرة بين التجمعات الإنتخابية المشتركة بين أعضاء مجلس النواب والدولة عن كل إقليم من أجل اختيار المجلس الرئاسي الجديد المتكون من رئيس ونائبين.

وأضاف أن هذه المشاوارت خلال أقل من شهر سوف يتم الإتفاق على سلطة تنفيذية جديدة تتوحد بموجبها جميع المؤسسات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والحد من التدخلات الخارجية التي كانت تدعم فى طرف ضد طرف اخر .

وأشار العريبي إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة سوف تشرف على الإستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة،مطالباً من الجميع دعم هذه الخطوات التى سوف تؤدي الى خروج البلاد من النفق المظلم الى النور .

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