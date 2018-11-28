جهاز النهر الصناعي يتوقع وصول المياه تدريجياً إلى مدينة طرابلس اليوم الأربعاء

ليبيا – أرجع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة تأخر وصول المياه إلى مدينة طرابلس أمس الثلاثاء إلى الاعتداء على غرفة المراقبة جنوب مدينة زليتن.

جهاز النهر الصناعي أشار بحسب مكتبه الإعلامي إلى أنه نتج عن الإعتداء تسريب المياه ما اضطر فرق التشغيل والصيانة إلى وقف التعبئة عبر المسار الشرقي وتغيير التعبئة وتغذية مدينة طرابلس بالمياه عبر المسار الأوسط كخيار بديل لتغذية مدينة طرابلس بالمياه إلى حين صيانة التسريب.

وتوقع الجهاز وصول المياه تدريجياً لمدينة طرابلس مساء اليوم الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية