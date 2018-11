سيالة يدعو الشركات الفرنسية للعودة إلى ليبيا

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع السفيرة بياتريس لوفرابير دو هيلين سفيرة جمهورية فرنسا المعتمدة لدى ليبيا بحضور السيد حاجي دهان مدير إدارة الشوؤن اﻷوروبية والمعنين بملف جمهورية فرنسا بوزارة الخارجية.

حيث استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليييا.

هذا وعبرت السفيرة عن سعادتها بقرب استئناف السفارة الفرنسية عملها من العاصمة طرابلس في شهر أبريل القادم.

من جهته استغل سيالة اللقاء لتوجيه الدعوة للشركات الفرنسية للعودة للعمل في ليييا داعياً السفيرة لمقابلة مجلس رجال الأعمال للمساعدة في التحضير للمنتدى الاقتصادي.

