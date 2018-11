اجتماع موسع بصالة مطار سرت الدولي لمتابعة أعمال الصيانة وتفعيل المطار

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعًا موسعًا الأربعاء في صالة مطار سرت الدولي رفقة عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية، ومدير أمن سرت ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت ومدير مكتب المواصلات سرت ومدير مكتب التخطيط ورئيس لجنة الأزمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من التقارير للاحتياجات ذات الأولوية للمطار ومرافقه لدراستها والعمل على إمكانية تذليلها مع الجهات ذات العلاقة، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت.

هذا وحضر الاجتماع أيضًا كلٌ من مساعد مدير إدارة توزيع الوسطى بالشركة العامة للكهرباء ومدير عام مطار سرت الدولي ومدير مكتب سرت بشركة هاتف ليبيا ومدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والمدير المكلف بمشروعات الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمدير الفني سرت بشركة المدار الجديد ومدير محطة شركة المناولة بالمطار وعدد من مدراء الإدارات بالمطار وموظفي المطار وجمعية الهلال الاحمر سرت.

واتفقت بلدية سرت مع شركات هاتف ليبيا والمدار وليبيانا على قيامهم بتوفير وتركيب معدات الاتصالات بمطار سرت الدولي بداية من الأسبوع المقبل.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق مع شركتي الكهرباء والمياه بإنجاز أعمالهم بمرافق المطار فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للبرج والمهبط وصالات المطار وأيضاً ربط شبكة المياه بعد إنهاء الكشف على الآبار المغذية لمرافق المطار.

كذلك تم الاتفاق على أن تقوم بلدية سرت بصيانة الصالات بالمطار، والاتفاق على مراجعة العقود المبرمة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من أجل إعادة تفعيلها.

