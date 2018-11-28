صنع الله والسفير الإسباني يناقشان المشاريع المشتركة في المجال النفطي

العنوان-طرابلس

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” الثلاثاء بمقر المؤسسة السفير الإسباني لدى ليبيا “فرانسيسكو دي ميجل” والوفد المرافق له.

وأثنى “دي ميجل” على دور المؤسسة ومساهماتها في إنعاش الاقتصاد الليبي، مشيدا بالدور الذي قامت به من أجل زيادة الإنتاج رغم التحديات الراهنة، وأكد لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط عمق العلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي شركة ريبسول، مشيدا بالتزام المؤسسة الحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية حسب بيان صادر عن المؤسسة.

ومن جانبه ثمن “صنع الله” الدور البارز الذي تلعبه شركة ريبسول في مساعدة المؤسسة على تحقيق مستهدفاتها من الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها، مؤكدا على انتهاج المؤسسة مبدأ الشفافية والعمل على توطيد العلاقات وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية.

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