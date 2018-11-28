نشطاء ليبيون يطالبون من أمام السفارة السعودية بلندن بالإفراج عن مواطنهم المعتقلين بجدة

طالب عدد من النشطاء الليبيين، خلال مظاهرة أمام السفارة السعودية في لندن أمس الثلاثاء، بالإفراج عن ثلاثة من مواطنهم اعتقلوا في مطار جدة العام الماضي بعد أدائهم مناسك العمرة.

وعبّر المحتجون، عن قلقهم على مصير المعتقلين خاصة بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رافعين لافتات تطالب السعودية بالكشف عن مصير الليبيين الثلاثة، بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت اليوم.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الليبيين الثلاثة في يونيو 2017 بتهمة الإرهاب دون أي أدلة مثبت عليهم وهم: محمد حسين الخضراوي ومحمود بن رجب وحسين زعيط، وهم من قادة تجمع 17 فبراير وينحدرون من مدينة الزاوية غرب البلاد.

وأبدى المتظاهرون مخاوف من أن يكون المعتقلون الثلاثة قد واجهوا نفس مصير خاشقجي، خصوصا أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات عنهم منذ احتجازهم في مطار جدة قبل نحو عام، بحسب ما نقلت الجزيرة نت.

وقال المتظاهرون: “إنه لم يعد هناك مسلم إلا يشعر بالقلق من الاعتقال أو الاختفاء إذا قرر التوجه لأداء مناسك الحج أو العمرة، ولفتوا إلى أن استعمال السلطات السعودية مقراتها الدبلوماسية لقتل معارض وتقطيعه يجعل من المحتمل أن يقوموا بأي ممارسة أخرى مماثلة أو أبشع وفقا للنشطاء، خاصة مع إصرار السعودية على تسييس الحج ونصب كمائن للمعتمرين والحجاج”.

وناشد أحد المشاركين في الوقفة، المنظمات الدولية بالتدخل والضغط على السعودية لإطلاق المعتقلين ووقف التسييس الممنهج لمناسك الحج والعمرة، على حد قوله.

وأوضح المحتجون في بيان أعلنوه أمام السفارة، أن وقفتهم تهدف لمشاركة أهالي الزاوية حزنهم على اختطاف أبنائهم في جدة، معتبرين أن تلك الممارسات تتجاوز كل القيم الدينية والإنسانية المتعارف عليها، كما تصنف بأنها جريمة غدر بالمستأمنين، وخاصة بعد أن أصدرت لهم السلطات تأشيرة أمان لدخول المملكة.

وهدد المحتجون في نهاية وقفتهم، باللجوء للمحاكم الدولية إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم، مطالبين حكومة الوفاق الوطني الليبية بتوضيح موقفها والإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المختفين الثلاثة.

يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين قد أطلقت في وقت سابق عريضة موجهة للحكومات والمؤسسات الإسلامية حول العالم، تطالبها بالمشاركة في إدارة المشاعر المقدسة في السعودية، وذلك بعد ثبوت تقصير المملكة وفشلها في إدارتها وتسييس المشاعر المقدسة، وفقا لبيان الهيئة.

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