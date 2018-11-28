مصادر : إختطاف رئيس لجنة حصر الأضرار والممتلكات فى طرابلس

ليبيا – أكدت مصادر مسؤولة بلجنة حصر الأضرار والممتلكات فى طرابلس إختطاف رئيس اللجنة عقيد عصام علالة الطياري على يد مسلحين إقتادوه لجهة مجهولة .

وكشفت المصادر لـ صحيفة المرصد بأن الطياري جرى خطفه يوم أول أمس الإثنين ولم تتلقى عائلته عنه أي خبر حتى اليوم رغم تواصلها مع جهات متنفذة وأعضاء فى المجلس الرئاسي وبعض الأجهزة الأمنية .

ورجحت ذات المصادر أن تكون عملية الإختطاف قد جرت على خلفية ملكيات لأراضي متنازع عليها إضافة لإمتلاك اللجنة حق صرف الأضرار لمستحقيها فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية .

وفى 28 أبريل 2017 تعرض الطياري لعملية خطف مشابهة فى طرابلس إستمر إحتجازه على إثرها لعدة أيام وقد أُتهمت مجموعات مسلحة تسعى للحصول على أموال بالوقوف وراء الحادثة .

وتم تشكيل لجنة حصر الأضرار بموجب قرار الحكومة الإنتقالية رقم 185 لسنة 2012 وقد خاطب الطياري خلال الأسابيع الماضية مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومصرف ليبيا المركزي بصرف تعويضات أضرار عن الإشتباكات الأخيرة فى طرابلس لعدد من المتضررين .

المرصد – متابعات

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