رئيس برلمان ليبيا : التصويت على التعديل الدستوري صحيح

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن التصويت على تضمين المادة السادسة في الإعلان الدستوري كان صحيحا وبإجراءات رسمية صحيحة، داعيا كل الجهات المختصة إلى الاطلاع على هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن المجلس.

وأوضح صالح في كلمته أمس الثلاثاء، أن جلسة التصويت عقدت بحضور 119 نائب صوت منهم على تضمين المادة السادسة في الإعلان الدستوري 118 نائبا، مشيرا إلى أن النصاب الصحيح لمجلس النواب هو الثلثين +1، أي ما يعدل 115 نائبا.

وأشار صالح، إلى أن مجلس النواب أقر تضمين تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين لحل مشكلة السلطة التنفيذية ورغبة المجلس في توحيد هذه السلطة، موضحا أن تضمين قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري كان ضمن أعمال المجلس.

وخاطب صالح الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة مجلس النواب أنهم ليس لهم الحق في التعليق على ما جرى في الجلسة، داعيا إياهم بأخذ المعلومات الصحيحة والرسمية من الناطق الرسمي للبرلمان، مطالبا المواطنين بضرورة أن يعرفوا أن الأصل في القرارات الصادرة عن المجلس صحيحة وفقا للقانون.

وقال صالح، إن من لهم مصلحة في الطعن يجب أن يعرفوا أن الفيصل هو القضاء الليبي وما يصدر عنه ملزم للجميع، معتبرا أن التشكيك في عمل مجلس النواب أمر غير صحيح يؤدي إلى عدم الثقة والانشقاق بين الليبيين، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي على مجلس النواب تحمل مسؤولياته.

ونوه إلى أن هناك بعض الأعضاء لا يزالوا محسوبين على مجلس النواب وهم في الواقع ليسوا منهم، مبينا أن من بينهم فائز السراج وعلي القطراني، داعيا إلى عدم الالتفات إليهم ولا الاستماع منهم، مجددا أنه من لديه رأي من النواب يجب عليه طرحه داخل قبة البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن الأعضاء الذين يتغيبوا لمدة طويلة بقصد عرقلة الخروج من هذه الأزمة هو ضد مصلحة الوطن، ويجب على جميع الليبيين معرفة ذلك، على حد قوله.

وكان مجلس النواب الليبي، قد صوّت خلال جلسة عقدها الإثنين الماضي بمدينة طبرق، على تعديل الإعلان الدستوري العاشر بشرط تعديل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

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