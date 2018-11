قنصو يبحث أوضاع الهجرة غير الشرعية في ليبيا ومشاكل المياه في الجنوب

التقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو نائب ئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومساعد رئيس البعثة للمراقبة الميدانية والتواصل.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد الأربعاء بمقر الوزارة بحث ومناقشة الأوضاع التي تواجهها ليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية.

وفي شأن آخر بحث قنصو خلال لقائه مدير عام شركه المياه والصرف الصحي مشاكل المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية والتي يعاني منها أهالي الجنوب الليبي وسبل حلحلتها، بحسب المكتب الإعلامي بالوزارة.

