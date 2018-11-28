خلال لقائه بالمشري ..السفير الصيني :نتطلع لطرح مقترحات لمشاريع جديدة في ليبيا

ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وبذراعها السياسي حزب العدالة والبناء أمس الثلاثاء مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين آخر مستجدات المشهد العام في ليبيا.

المشري أشاد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بمتانة العلاقات بين البلدين ، مؤكداً على أهمية الدور الصيني في ليبيا لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتقنية.

وحث المشري الجانب الصيني على إعادة عمل السفارة من داخل ليبيا وإستكمال المشاريع المتوقفة خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والإقتصادية بالمقارنة بماكانت عليه سابقاً.

ومن جهته، أكد السفير الصيني على إهتمام بلاده الجاد بالشأن الليبي ، مضيفاً أن الدفع بالاتجاهين الاقتصادي والأمني مهم وفي صالح استقرار العملية السياسية.

وأبدى تشيمين إستعداد بلاده للتعاون والمشاركة مع جهود المجتمع الدولي ممثلة في المبعوث الدولي للأمم المتحدة في ليبيا.

السفير الصيني أضاف أن بلاده تعتزم إعادة عمل السفارة داخل ليبيا وتتطلع لاستكمال المشاريع المتوقفة مع إمكانية طرح مقترحات لمشاريع جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات.

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