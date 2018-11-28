بلدية سرت تشكل لجنة لحصر العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الأمراض

ليبيا – عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الثلاثاء اجتماعاً ضم مدير مكتب القوى العاملة ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت ومدير فرع مكتب الهجرة غير الشرعية سرت ومندوب عن جهاز المباحث العامة و عن جهاز المخابرات العامة و عن فرع جوزات سرت وجهاز الحرس البلدي سرت.

المعداني ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية ملف العمالة الوافدة وآلية تنظيمها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب القوى العاملة وعضوية كل الاجهزة الامنية تتولى حصر العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الامراض وقانونية اجراءات دخولهم وترحيل من يثبت مخالفته للإجراءات.

وأكدت البلدية على أنه سيتم الاعلان عن مكان الحصر خلال الاسبوع القادم.

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