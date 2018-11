أعلن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة.

حيث قال في تصريحات حول مسيرة التهدئة والاستقرار في ليبيا:

“مؤتمر باليرمو كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة في هذا البلد”.

وكشف ميلانيزي بأنه في ليبيا لا تزال هناك صراعات مسلحة قائمة وأنه يجب مرافقة ليبيا نحو استعادة أمنها الخاص.

هذا ويشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في تغريدة لها عن الترحيب بسعي مجلس النواب الليبي لإصدار التشريعات الضرورية للإنتقال الى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور واجراء انتخابات عامة.

The post إيطاليا سترافق ليبيا نحو استعادة الأمن والتخلص من الصراعات المسلحة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا