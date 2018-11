السفير الصيني يؤكد للمشري عودة سفارة بلاده للعمل داخل طرابلس قريباً

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة آخر مستجدات المشهد العام في ليبيا.

حيث أشاد المشري خلال اللقاء بمتانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً على أهمية الدور الصيني في ليبيا لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتقنية، حاثّاَ الجانب الصيني على إعادة عمل السفارة من داخل ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

هذا وأكد السفير الصيني من جهته اهتمام بلاده الجاد بالشأن الليبي، قائلاً أن الدفع بالاتجاهين الاقتصادي والأمني مهم وفي صالح استقرار العملية السياسية، ومبدياً استعداد بلاده للتعاون والمشاركة مع جهود المجتمع الدولي ممثلة في المبعوث الدولي للأمم المتحدة في ليبيا. وقال السفير الصيني خلال اللقاء: “نعتزم إعادة عمل السفارة داخل ليبيا، ونتطلع لاستكمال المشاريع المتوقفة، مع إمكانية طرح مقترحات لمشاريع جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات”.

