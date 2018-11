الأعلى للدولة يناقش مستجدات الملتقى الوطني الجامع

ناقش المجلس الأعلى للدولة الأربعاء في جلسته الرسمية الرابعة والثلاثين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تطورات ملف إعادة هيكلة السلطة التنفيذية. كما تناول أعضاء المجلس في جدول الأعمال خلال الجلسة الإحاطة عن المجريات ومخرجات مؤتمر باليرمو حول ليبيا. هذا وناقش المجلس خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مستجدات الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده المدة القادمة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

