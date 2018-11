العقاب يُناقش مخرجات باليرمو مع النائب الأول لسفيرة فرنسا في ليبيا

استقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب اليوم الاربعاء، المستشار الأول ونائب سفيرة فرنسا في ليبيا نيكولاس بيلوريل بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ونتائج مؤتمر باليرمو، كما تم مناقشة توافق مجلسي الدولة والنواب حول تصويت مجلس النواب على تعديل الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد.

هذا وتطرق الاجتماع إلى التعديل الوزاري الأخير في حكومة الوفاق الوطني، ومستجدات مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في مدينة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقاً المدن الليبية الأخرى.

