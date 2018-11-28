السراج يتابع تفيذ قرار تعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، مع كل من وزير المالية فرج أبومطاري، ورئيس الحسابات العسكرية العميد محمد اشتيو، متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، حيث وجه السراج، وزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر، أن وزارة المالية باشرت في تنفيذ قرار الزيادة منذ بداية من شهر سبتمبر 2018، والتي تشمل الأسماء الواردة في القوائم المحالة إليها من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

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