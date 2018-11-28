جهاز النهر الصناعي يكشف عن أسباب تخفيض الإمداد المائي على خط إجدابيا – سرت

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وصيانة النهر الصناعي خفض الإمداد المائي عبر خط إجدابيا – سرت بمنظومة السرير سرت تازربوا بنغازي منذ الأمس بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر .

الجهاز أرجع بحسب مكتبه الاعلامي سبب تخفيضه لامدادات الماء إلى زيادة الإستهلاك للمناطق والمشاريع الزراعيه والصناعيه والوصلات غير شرعيه وانتشار المزارع العشوائيه علي خط إجدابيا – سرت وقيام بعض المواطنين بفتح خزان القرضابية الكبير دون الرجوع إلي إدارة الجهاز.

كما أوضح بأن هناك نقص للإمداد المائي من حقل آبار تازربو بسبب الظروف الأمنيه وتداعيات الهجمه الإرهابيه علي مدينة تازربو مساء يوم الجمعة الماضيه الموافق 23 نوفمبر 2018 وأنخفاض المخزون المائي بخزان التجميع والموازنه بموقع إجدابيا.

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