 الفلبين تتمنى لمواطنيها عطلة عيد ميلاد خارج ليبيا

قال وكيل وزارة الخارجية الفلبيني إن بلاده ستسمح لمواطنيها المُوجودين في ليبيا بغرض العمل، بالعودة لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن بلاده حريصة على قضاء مواطنيها عطلة عيد ميلاد هادئة بعيداً عن الخطر، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية غير المُستقرة التي تشهدها ليبيا.

وقال إن وزارة الخارجية ستقوم أيضا بفحص الخطوط الساخنة التي تقدمها OFW في السفارات الفلبينية لضمان تلقي السلطات لاستغاثة موطانيها.

يُشار إلى أن ما يزيد عن 3500 عامل فلبيني يتواجدون في ليبيا، وفقاً لإحصائيات وزارة الخارجية الفلبينية.

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