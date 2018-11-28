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 الفلبين تتمنى لمواطنيها عطلة عيد ميلاد خارج ليبيا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وكيل وزارة الخارجية الفلبيني إن بلاده ستسمح لمواطنيها المُوجودين في ليبيا بغرض العمل، بالعودة لقضاء عطلة عيد الميلاد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن بلاده حريصة على قضاء مواطنيها عطلة عيد ميلاد هادئة بعيداً عن الخطر، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية غير المُستقرة التي تشهدها ليبيا.

وقال إن وزارة الخارجية ستقوم أيضا بفحص الخطوط الساخنة التي تقدمها OFW في السفارات الفلبينية لضمان تلقي السلطات لاستغاثة موطانيها.

يُشار إلى أن ما يزيد عن 3500 عامل فلبيني يتواجدون في ليبيا، وفقاً لإحصائيات وزارة الخارجية الفلبينية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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