السراج يبحث مع وفد أوروبي برامج التعاون الأمني وتأمين الحدود

جدد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث دعا الأخير الوفد الأوروبي، بعثة الاتحاد للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا.

كما وناقش المجتمعون، برامج التعاون الدعم المؤسساتي، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير القانونية، من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، إلى دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب، ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات ، ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

كما بحث المجتمهون، المساهمة الأوروبية في برامج دمج واحلال عناصر التشكيلات المسلحة.

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