عبدالجليل يبحث مع السفيرة الفرنسية سبل تدريب 120 معلم لتدريس اللغة الفرنسية

ليبيا – بحث وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل أمس الثلاثاء مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا باتريس لوفرابير والوفد المرافق لها أوجه التعاون بين الجانبين في برنامج تدريب وتعليم اللغة الفرنسية وسبل تحريك عجلة التنمية المستدامة بقطاع التعليم.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم مناقشة موضوع إدخال اللغة الفرنسية للمدارس الثانوية إبتداء من الصف الأول ثانوي كمرحلة أولى حيث اتفق الطرفان في هذا الشأن على إعداد المناهج وتجهيزها انطلاقاً من المناهج التي سبق إعدادها إلى جانب طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي المقبل.

واتفق الحاضرون خلال اللقاء على تدريب عدد 120 من المعلمين وإعدادهم كمدربين رئيسيين في مادة اللغة الفرنسية وذلك في إطار تحريك عجلة التنمية المستدامة بالقطاع .

وأكد الوزير على حرص الوزارة لإنجاح هذا البرنامج والبدء في الاعداد والترتيب له وتحديد مواعيد لكل مرحلة من مراحل تنفيذه، مبيناً أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة الإصلاحية التي تسعى من خلالها للرفع من قطاع التعليم وتوفير كل الوسائل والطرق والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين مخراجاتها.