موت دولفين الميناء متسمما بالنفايات يحزن أهالي بنغازي

العنوان-بنغازي صرّح رئيس قسم الإنتاج البحري للثروة البحريّة بمدينة بنغازي المهندس جمال الشعافي أن بعد خروجنا في زيارة ميدانية لمكان نفوق الدولفين ، فإن النتائج الأولية ، وبشكل مبدئي،توحي بنفوق الدولفين بسبب الاختناق والتسمم بسبب سوء الحالة البيئية للبحيرة بدرجة عالية. وكشف الشّعافي،عند سؤالنا عن الدولفين في بعض المطاعم السّمكية الواقعة بجوار المنطقة، أكدوا تواجده …
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صحيفة العنوان الليبية
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