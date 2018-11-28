دومة: نطالب القيادة العامة بوضع كتيبة بشكل دائم داخل مدينة تازربو لتأمينها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد دومة إن النواب طالبوا بجلسة البرلمان المنعقدرة أمس بإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمدينة تازربو وللجنوب بصفة عامة بالإضافة للمطالبة بوضع كتيبة دائمة داخل المدينة لتأمين الطريق العام علاوة على الإهتمام بالحياة الاقتصادية.

دومة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحصاد” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى عزمهم خلال اليومين القادمين إجراء زيارة لمدينة تازربو، منوهاً إلى تعهد كل من وزير الداخلية والقيادة العامة بتأمين المدينة من الداخل.

ونوّه إلى إصدار القيادة العامة قرار بتشكيل كتيبة تابعة للجيش داخل مدينة تازربو، متمنياً أن لا يكون ذلك حبر على ورق وحلول مؤقتة لأن الحل المؤقت ستستفيد منه المدينة ليوم فقط وليس على المدى البعيد.

وأكد على أنه بعد صدور بيان عن عميد بلدية تازربو يخاطب به أعضاء مجلس النواب لمحاسبة الحكومة المؤقتة على تقصيرها في ما حدث خاصة بعد أحداث النهر، تم التواصل مع وزير الداخلية الذي أبدى سعيهم لتوفير ما تم الاتفاق عليه للمدينة خلال الأيام القادمة.

عضو مجلس النواب كشف عن تمكن الجهات المعنية من القبض على أحد عناصر الارهابيين الفارين نتيجة الاشتباكات القوية التي وقعت بين المواطنين وتنظيم “داعش”.

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