السراج يبحث دمج عناصر التشكيلات المسلحة

ايوان ليبيا – وكالات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء، مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، المساهمة الأوروبية في برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.

وعبر سوريانو في بداية الاجتماع عن سعادته بالتواجد في طرابلس، مؤكدًا على الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الأوروبي، داعياً لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا، مؤكدًا أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرامج التعاون الأمني في إطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي.

وتشمل برامج التعاون الدعم المؤسساتي والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات ، ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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