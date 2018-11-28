الأرصاد الجوية: منخفض جوي على أغلب مناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن أغلب مناطق الشمال تتأثر بامتداد منخفض جوي يدعمه تبريد في طبقات الجو العليا ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا.

وبيّن الوطني للأرصاد الجوية، في صفحته الرسمية، أن الرياح قد تصل سرعتها في بعض المناطق الساحلية إلى 50 كم في الساعة، مع تكاثر السحب ووجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة، مشيرا إلى أن الطقس سيبقى مستقرا على أغلب مناطق الوسط والجنوب نتيجة تأثير المرتفع الجوي المتمركز شمال الجزائر.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق ليبيا، تتراوح ما بين (18 – 23) مْ، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية قوية على الساحل الغربى، تكون غربية الى جنوبية غربية على الساحل الممتد من الخليج الى شحات، وتصل سرعتها ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (2.50 -4.00) أمتار.

يشار إلى أن المناطق الواقعة شمال ليبيا شهدت مع صباح الأربعاء درجات حرارة منخفضة، مع هبوب رياح شديدة.

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