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النص الكامل للتعديل الدستوري حول قانون الاستفتاء على الدستور المقر من النواب

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

أصدر مجلس النواب الليبي بطبرق تعديلا تشريعيا حول قانون الاستفتاء على مسودة الدستور أثار جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية والسياسية فس ليبيا .

وينص التعديل على اعتماد نظام الأقاليم التاريخية لليبيا في الاستفتاء وهي برقة وطرابلس وفزان وينال الدستور ثقة الشعب إذا صوت له ثلثي المقترعين  على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن (50%+1) من المقترعين في كل أقليم من الأقاليم

وأكد مجلس النواب في نص تعديله الدستوري العاشر بأنه أجرى هذا التعديل بناء على ما تم الاتفاق عليه بين لجنتى الحوار عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وفيما يلي نص هذا التعديل كما صدر عن المكتب افعلامي لمجلس النواب:

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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