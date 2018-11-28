السراج يبحث مع وفد أوروبي سبل دمج عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو والسفير لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الن بوجيا.

سوريانو عبر في بداية الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي عن سعادته بالتواجد في طرابلس، مؤكداً على الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.



ومن جانبه رحب السراج بالوفد الأوروبي داعياً لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا، مشدداً على أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.



وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وبرامج التعاون الأمني في اطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي وتشمل برامج التعاون الدعم المؤسساتي والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

كما بحث الاجتماع الذي حضره المستشار السياسي للسراج الطاهر السني المساهمة الأوروبية في برامج دمج عناصر التشكيلات المسلحة في الاجهزة الامنية.

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