اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث ملف النازحين وإعادة الإعمار

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أحمد حمزة ملف النازحين والمشردين داخلياً.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا بشير العموري، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء، إعادة أعمار وتأهيل المناطق والمدن المنكوبة إنسانيا ، ودعم مشروع الاستقرار بالمناطق والمدن التي شهدت العودة الآمنة لسكانها بمدن أوباري وككلة وتاورغاء والقواليش والمشاشية سرت.

وشمل اللقاء الذي حضره أيضاً وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور يوسف جلالة، الأوضاع الإنسانية والمعيشية في هذه المدن، إلى جانب معالجة ملف المهجرين الليبيين بدول الجوار، وسبل تهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الآمنة لهم

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