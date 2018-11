استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأربعاء، نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، رفقة عدد من مسؤولي بعثة الاتحاد إلى ليبيا.

وأكد سوريانو خلال اللقاء على الموقف الأوروبي الموحد لدعم المسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه دعا السراج لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرامج التعاون الأمني في إطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن برامج التعاون تشمل الدعم المؤسساتي والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب ورفع كفاءة عناصر مركز العمليات المشتركة المشتركة التي تتولى تنفيذ هذه الترتيبات، ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

هذا وبحث الاجتماع المساهمة الأوروبية في برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.

The post السراج يدعو بعثة الاتحاد الأوروبي لعودة عملها داخل ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا