اتفاقية تعاون بين تعليم الوفاق والهيئة العامة للمعلومات

وقع وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمعلومات والخاصة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، شملت الاتفاقية التي وقعها مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات عبد الرؤوف البيباص اليوم الأربعاء، تفعيل مشاريع الربط بقاعدة البيانات الوطنية والربط الشبكي وإنسياب وتدفق البيانات بين وزارة التعليم والهيئة.

واشتملت الاتفاقية على (12) بنداً تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والتكامل في إنشاء قواعد البيانات الوطنية، وبموجبها توفر الهيئة العامة للمعلومات البيانات الأساسية المتعلقة بالعائلة والموجودة بقاعدة البيانات الوطنية .

كما نصت الاتفاقية على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين يتولى استكمال ومتابعة موضوع الاتفاقية بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية وبعد ساعات الدوام الرسمي لضمان استمرار تنفيذ الاتفاقية.

من جهته، قال الوزير التعليم المفوض، إن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في تنظيم قطاع التعليم وأن هذا النظام سيوفر إمكانيات عدة في المستقبل للإسهام في اتخاذ قرارات أفضل بشأن التعليم.

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