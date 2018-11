عميد بلدية براك الشاطئ يضع كاجمان في صورة الوضع بالجنوب الليبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان صباح اليوم الأربعاء عميد بلدية براك الشاطئ علي محمد عمر رفقة مقرر المجلس البلدي عبدالله المسكين لبحث الصعوبات التي تعيق سير العمل في البلدية.

حيث استعرض عميد بلدية براك الشاطئ، أهم الاحتياجات العاجلة للبلدية من مياه شرب و تدني مستوى الخدمات في مجال مياه الصرف الصحي بالإضافة لمشكلة السيولة بالمنطقة، وآلية توفير وتوزيع الوقود بشكل مباشر وعادل في أقرب وقت.

هذا وأوضح كاجمان أن هنالك خطوات جادة جارٍ العمل عليها لتوفير أهم الاحتياجات خلال الفترة القادمة مؤكداً أن الاجتماعات متواصله مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء من مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، لرسم خطة مستعجلة لحل أغلب المختنقات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف كاجمان أنه سيتم في القريب العاجل تنفيذ هذه الخطة التي من شأنها أن تخفف العبء على المواطنين في المنطقة الجنوبية، بشكل عام، وعلى مواطني بلدية براك الشاطئ بشكل خاص.

