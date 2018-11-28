اتفاق ليبي فرنسي لإعداد 120 معلما مدربين للغة الفرنسية

اتفقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الأربعاء، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “باتريس لوفرابير” على تطوير وإعداد 120 معلما مدربين رئيسيين في مادة اللغة الفرنسية.

وبحث وزير التعليم عثمان عبد الجليل مع السفيرة الفرنسية برنامج تدريب وتعليم اللغة الفرنسية، وسبل تحريك عجلة التنمية المستدامة بقطاع التعليم، بالإضافة لمناقشة موضوع إدخال اللغة الفرنسية للمدارس الثانوية ابتداء من الصف الأول ثانوي كمرحلة أولى، وفق موقع الوزارة.

واتفق الطرفان على إعداد المناهج وتجهيزها انطلاقاً من المناهج التي سبق إعدادها إلى جانب طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم قررت تدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

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