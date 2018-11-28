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اتفاق ليبي فرنسي لإعداد 120 معلما مدربين للغة الفرنسية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

اتفقت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الأربعاء، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “باتريس لوفرابير” على تطوير وإعداد 120 معلما مدربين رئيسيين في مادة اللغة الفرنسية.

وبحث وزير التعليم عثمان عبد الجليل مع السفيرة الفرنسية برنامج تدريب وتعليم اللغة الفرنسية، وسبل تحريك عجلة التنمية المستدامة بقطاع التعليم، بالإضافة لمناقشة موضوع إدخال اللغة الفرنسية للمدارس الثانوية ابتداء من الصف الأول ثانوي كمرحلة أولى، وفق موقع الوزارة.

واتفق الطرفان على إعداد المناهج وتجهيزها انطلاقاً من المناهج التي سبق إعدادها إلى جانب طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم قررت تدريس مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • يجب اتخاذ موقف من عريضة موقعة من المدارس العامة والخاصة ان العديد من أولياء الأمور الليبيين مستاءين من فرض المناهج التي لاتنتمي للحياة العملية والاجتماعية وهذا من حقهم الشرعي على ابناءهم وأطفالهم وعدم تسييس القطاع التعليمي او القطاع الاسلامي وفرض ثقافات من المحتمل القريب ان تمس العامل الثقافي الخاص بالليبيين او الاجتماعي او الروابط الاسرية في الشئون الاجتماعية او العرفية المتعارف عليها داخل نطاق المدن الليبية والبلديات والارياف والتعامل مع الامر بجدية مع شيوخ المساجد في البلديات الليبية وحفظة القران الكريم كافة واعتقد ان الجميع لا يوافقون على هذه الأمور التي من شاءنها التقليل من أهمية اللغة العربية واستخدامها بالشكل الصحيح وخاصة للأطفال والمعاهد والجامعات الليبية والمشاركات من الناحية الاجتماعية والدينية الخاصة بالليبيين وحدهم . ارجوا تفهم الموضوع على المستوى الاجتماعي للأعراف الليبية وعدم المساس بها باي شكل من الأشكال. وشكراً

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  • ( وذكر فاءنما انت مذكر ليت عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ان إلينا إيابهم ثم ان علينا حسابهم ) صدق الله العطيم

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