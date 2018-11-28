اخبار ليبيا الان

الخرطوم تستضيف اجتماع دول الجوار الليبي

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الخرطوم أن جهودها في التنسيق للاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي قد كللت بالنجاح حيث سيضم أطرافا عربية وأوروبية وإفريقية.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، في بيان الثلاثاء، بإن “كل دول الجوار الليبي وحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، أكدوا مشاركتهم في الاجتماع”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية غدا الخميس، الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، ويهدف الاجتماع لدفع عجلة التسوية السياسية ومناقشة تأثير الأوضاع الأمنية في ليبيا على الأمن الإقليمي، إضافة إلى بحث قضايا تهريب البشر والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك