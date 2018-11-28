الخرطوم تستضيف اجتماع دول الجوار الليبي

أكدت الخرطوم أن جهودها في التنسيق للاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي قد كللت بالنجاح حيث سيضم أطرافا عربية وأوروبية وإفريقية.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، في بيان الثلاثاء، بإن “كل دول الجوار الليبي وحكومة الوفاق الوطني، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، أكدوا مشاركتهم في الاجتماع”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية غدا الخميس، الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، ويهدف الاجتماع لدفع عجلة التسوية السياسية ومناقشة تأثير الأوضاع الأمنية في ليبيا على الأمن الإقليمي، إضافة إلى بحث قضايا تهريب البشر والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

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