سرت: اجتماع طارئ لمناقشة نقص الإمداد المائي

ترأس عميد بلدية سرت مختار المعداني، اجتماعاً طارئاً لمناقشة نقص الإمداد في مياه النهر الصناعي.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، شمل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور عدد من الشخصيات ذات الصلة، بحث مشكلة نقص إمدادات المياه التي حدثت نتيجة خلل في منظومة السرسر تازربو.

وقد خلص الاجتماع الاتفاق على أن يتم المحافظة على المخزون الموجود بخزان القرضابية، وإيقاف الضخ على المزارع، إلى جانب اقتصار توزيع المياه على الأحياء السكنية لغرض الشرب، بحيث يتم التوزيع بالتناوب لحين حل هذه المشكلة، إلى حين حل الإشكالية خلال منتصف الأسبوع المقبل.

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