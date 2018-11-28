برامج الدعم الأوروبي لليبيا على طاولة السراج

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي، بيدرو سيرانو دي هارو، ووفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، مُستجدات برامج التعاون بين الجانبين.

وتتضمن هذه البرامج عمليات تأمين الحدود الجنوبية، والتعاون فيما يخص عمليات مُكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية، إضافة إلى تنفيذ البرامج الداعمة لعمل المؤسسات وتطويرها، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح خطة الترتيبات الأمنية في طرابلس.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بحضور المستشار السياسي للسراج، الطاهر السني، آخر تطورات الساحة السياسية في ليبيا، والدور الأوروبي في تنفيذ برامج دمج عناصر التشكيلات المسلحة.

وترأس سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، وفد البعثة أثناء الاجتماع.

ودعا السراج البعثة إلى استئناف عملها من داخل ليبيا مُجدداً، مُشيداً في الوقت ذاته بتعاونها مع حكومة الوفاق الوطني.

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