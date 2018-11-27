بعد إصابته في إطلاق نار.. نقل السموعي إلى إيطاليا لاستكمال العلاج

أعلنت مديرية أمن طرابلس نقل مديرها السابق العميد صلاح رمضان السموعي إلى إيطاليا لاستكمال علاجه، بعد إصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين الأحد.

وكانت المديرية نفت بالأمس ما جرى تداوله بشأنّ وفاته. ووصفت في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، تلك الأنباء بـ«الإشاعات»، لافتةً إلى أنّه «لا يزال تحت الرعاية الصحية»، وأنّها ستقاضي الصفحات الناشرة خبر الوفاة.

وأكدت وزارة الداخلية أن «التحقيقات جارية حول الواقعة»، وأنها «كلفت الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة القضية وجمع المعلومات لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة».

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