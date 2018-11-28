نص قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري

نشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نص قانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور، والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قال لـ218 إن رئاسة مجلس النواب صادقت على قانون الاستفتاء على الدستور ليصبح نافذا منذ الثلاثاء.

وأقر مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، والتي تُقسّم ليبيا إلى 3 دوائر، واشترط لتمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وتاليا نصوص القوانين كما نشرها مجلس النواب:

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