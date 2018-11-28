آراء مُختلفة حول الإعلان الدستوري للنواب

تواردت ردود الفعل من قبل أعضاء مجلس النواب وأعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عقب إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري من قانون الاستفتاء، حول هذه الجلسة.

من جانبه، وصف النائب في البرلمان، عيسى العريبي، الجلسة بالتاريخية وإن مجلس النواب نجح بالتصويت على جميع الاستحقاقات التشريعية في جلسة كاملة النصاب من أجل الانتقال من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة.

ومن جهة أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضوء المنصوري، إن اللغط يدور حول جلسة مجلس النواب المتعلقة بتحصين المادة السادسة الخاصة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور عن طريق ثلاث دوائر لكي يتم إقراره يتعين حصول المشروع على 50 +1 في جميع الدوائر.

أما عضو مجلس النواب، فرج بوهاشم، علق على الجلسة قائلاً إن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء لم يكن في جدول أعمال الجلسة ولم يتم التصويت عليها بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق.

يُشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا كانت قد رحبت بما قالت إنه سعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات عامة.

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