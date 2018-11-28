سيالة لــ”اليوم السابع”: مصر لم تطلب استبعاد سفيرنا بالقاهرة

نفى وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مطالبة وزارة الخارجية المصرية ، نظيرتها الليبية إبعاد السفير الليبي في القاهرة محمد عبد العزيز.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة ، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، من العاصمة طرابلس، أنه لا صحة لما تتناقله وسائل إعلام محلية وليبية حول مطالبة وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الليبية باستبعاد السفير الليبي في القاهرة محمد عبد العزيز

فيما قال مصدر ليبي مطلع لـ”اليوم السابع” أن السفير الليبي في القاهرة محمد عبد العزيز ، يقضى إجازة في اسبانيا، مؤكدا أن بعض الأطراف الإعلامية تسعى للتشويش على العلاقات بين مصر وليبيا بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة.

يذكر أن السفير الليبي في القاهرة محمد عبد العزيز ، قد شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة على زيدان عام 2013 ويعتبر من كبار الدبلوماسيين المخضرمين في ليبيا، وهو من مدينة طرابلس واختاره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لاعتماد أوراق ترشيحه كسفير ليبيا في القاهرة فبراير الماضي.

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