صلاح بادي :سأكون مثل جورج واشنطن في تاريخ ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد آمر المجموعات المسلحة المعروفة باسم” لواء الصمود” صلاح بادي أن القتال هو الطريقة الوحيدة لحل مشاكل ليبيا، واصفاً الأمم المتحدة بالبوق الإعلامي الذي يحاول إبراز مجرمين على حساب تشويه شخصيات أخرى .

وأوضح خلال لقاءصحفي أن الحرب وحدها هي التي تستطيع فعل ذلك، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أخذت الكثير من الوقت لحل الأزمة الليبية ولم تلعب دورها، الأمر الذي يجعل من الحرب وسيلة فعالة للضغط عليها، منوها بأنه لا يثق فيها وفي عملها، موجهاً لها أصابع الاتهام كونها السبب في تنصيب هذه الحكومة التي تقود ليبيا إلى التدهور اقتصادياً وسياسياً.

وشبه بادي نفسه خلال هذا اللقاء الصحفي، بجورج واشنطن، قائلاً: “جورج واشنطن الذي كان قائد ميليشيا جعل الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية، دولة قوية تقود العالم الحر وسأكون مثله”.

وصوّر بادي نفسه خلال اللقاء على أنه شخصية وطنية تدافع عن مصالح البلاد وأهلها ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون حسب تعبيره.

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