كاجمان يبحث مه بلدية براك الشاطئ سبل توفير الاحتياجات العاجلة لأهالي المنطقة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان اليوم الأربعاء عميد بلدية براك الشاطئ علي محمد عمر برفقة مقرر المجلس البلدي عبدالله المسكين لبحث الصعوبات التي تعيق سير العمل في البلدية.

عميد بلدية براك الشاطئ إستعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أهم الاحتياجات العاجلة للبلدية من مياه شرب وتدني مستوى الخدمات في مجال مياه الصرف الصحي.

كما تطرق العميد إلى مشكلة السيولة بالمنطقة وآلية توفير وتوزيع الوقود بشكل مباشر وعادل في أقرب وقت.

ومن جهته أوضح كاجمان أن هنالك خطوات جادة جار العمل عليها لتوفير أهم الاحتياجات خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن هناك اجتماعات متواصله مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء من مجلس النواب و مجلس الدولة لرسم خطة مستعجلة لحل أغلب المختنقات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف أنه سيتم في القريب العاجل تنفيذ هذه الخطة التي من شأنها أن تخفف العبئ على المواطنين في المنطقة الجنوبية بشكل عام ومواطني بلدية براك الشاطئ بشكل خاص.