وقفة احتجاجية لموظفي حقل آمال النفطي

نفذ موظفو حقل آمال النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم .

وطالب الموظفون في بيان تلوه جميع الجهات المسؤولة بقطاع النفط على رأسها المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس ادارة شركة الهروج بتحسين الوضع للمستخدمين داخل الحقل وتقديم خدمات الرعاية الصحية وتفعيل قرار زيادة المرتبات و تنفيذ الوعود المتكررة مع اعضاء لجنة الادارة بالشركة.

وناشدوا المسؤولين احترام وتقدير جهودهم المبذولة في المحافظة على عملية انتاج النفط وعدم الرجوع بهم الى السياسة الفوقية او التعسفية بحسب وصفهم بالبيان ، و الا سيضطرون الى تصعيد وتيرة الاحتجاجات مما سيؤثرعلى عملية الانتاج بالحقل.

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