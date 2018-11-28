تعليم الوفاق توقع اتفاقية لربطها بقاعدة البيانات الوطنية والربط الشبكي

ليبيا – وقعت وزارة التعليم مع الهيئة العامة للمعلومات اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بطرابلس على اتفاقية للتعاون في مجال تفعيل مشاريع الربط بقاعدة البيانات الوطنية والربط الشبكي وإنسياب وتدفق البيانات بينهما.

الاتفاقية تم توقيعها عن جانب وزارة التعليم وزير التعليم عثمان عبدالجليل وعن جانب الهيئة العامة للمعلومات رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات بحضور وكيل الوزارة أيمن القماطي ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة وعضو لجنة ادارة الهيئة ومدير إدارة شؤون الجامعات بالوزارة بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمختصين من الجانبين.

وفي كلمة له ألقاها خلال افتتاح مراسم توقيع الاتفاقية أعرب وزير التعليم عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات، متمنياُ بأن تكون نتائجها ايجابية ومرضية.

بدوره أوضح رئيس لجنة إدارة الهيئة بأن توقيع هذه الاتفاقية جاء تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 130 لسنة 2018م في مادتيه الرابعة والسادسة والتي خولت الهيئة صلاحيات التنسيق مع كافة الجهات لتفعيل مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة كل حسب اختصاصه وبما يحقق الهدف من انشاء القاعدة التي تديرها الهيئة.

وبموجب هذه الاتفاقية توفر الهيئة العامة للمعلومات باعتبارها تدير قاعدة البيانات الوطنية لصالح وزارة التعليم البيانات الأساسية المتعلقة بالمواطن حسب الرقم الوطني.

كما نصت الاتفاقية كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى استكمال ومتابعة موضوع الاتفاقية بشكل دوري وتقديم الدعم الفني اللازم كلما دعت الحاجة الى ذلك بما في ذلك أيام العطلات الرسمية وبعد ساعات الدوام الرسمي لضمان استمرار تنفيذ الاتفاقية.