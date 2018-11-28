حقيبة تضم أبرز المناشط والأخبار المحلية

مناشط وأحداث محلية عدة تابعت 218 تفاصيلها لتنقلها لكم ضمن حقيبة الأخبار المحلية:

ناقش رئيس جهاز المباحث الجنائية، العميد محمود عاشور، ومدير أمن طرابلس، سبل تدريب وتطوير كوادر المديرية في مجالات الإحصاء والتسجيل الجنائي.

وتناول الاجتماع آليات التنسيق والتواصل بين الجهاز والمديرية من أجل تقديم الدعم الفني اللازم للمديرية.

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجميل من ضبط شاحنة نوع افيكو زرقاء اللون على متنها خزان بسعة 40 ألف لتر من الوقود بمنطقة العقربية كانت متجهة إلى إحدى المناطق المجاورة لغرض التهريب.

أقيمت بمدرسة أبي بكر الصديق بمحلة البركت في بلدية غات ورشة عمل للاختصاصيين الاجتماعيين ومديري المدارس في المحلة بتنظيم من مكتب التعليم البركت تحت شعار “خطوة نحو مستقبل مشرق”.

واشتملت الورشة على عدة محاور تركز على الدور الفاعل والمهم للأخصائي الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بطريقة معالجة المشاكل التي تكون في غالبها لها علاقة بعوامل نفسية واجتماعية.

وخرج القائمون على الورشة بتوصيات تهدف إلى خلق جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات والصعوبات التي من الممكن أن تعرقل استمراره في العطاء والإنتاجية الإيجابية في المستقبل.

قامت إدارة كلية الآداب وقسم علم النفس بزيارة مركز أسرار الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتلازمة داون في مدينة زليتن وذلك بعد دعوة وجهتها إدارة المركز إلى الكلية.

وتم خلال الزيارة التعرف على حالات الأطفال عن قرب، والاطلاع على كيفية التعامل معهم. كما أقيمت جلسة حوار ونقاش مع أعضاء هيئة التدريس وإدارة المركز لبحث سبل التعاون للرفع من مستوى أدائهم وتدريبهم وتأهيلهم للدراسة العامة.

نظمت الهيئة العامة للثقافة محاضرة تحت عنوان “الإدارة الأميركية إدارة المشاريع الاحترافية وطريقة دمجها في إدارتنا الليبية” ألقاها مدير إدارة المشروعات بمكتب الثقافة قصر بن غشير سيد عجاج.

وتناولت المحاضرة جوانب هامة تعتمد عليها الإدارة الأمريكية في طريقة التخطيط والتنفيد فيما يتعلق بإدارة العوامل المؤثرة في المشروع.

ويأمل القائمون على الورشة رفع كفاءة الموظفين داخل ديوان الوزارة، والارتقاء بعقولهم وأفكارهم إلى مراتب عالية من الإبداع والابتكار، وحثهم على المزيد من العطاء داخل وخارج العمل.

في إطار التعاون الأمني المشترك لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء في منطقة السواني بحث مدير مديرية أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف مع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية العميد علي الفيتورى خلال اجتماع الذي جمع بينهما سبل تأمين مقرات الشركة في الحدود الإدارية لنطاق عمل مديرية أمن الجفارة.

وتم أيضا عقد اجتماع ثانٍ جمع بين رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعدد من منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية لدراسة الاحتياجات التي تمكّن الأجهزة الامنية من أداء مهامها، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية مشتركة لحماية وتأمين منطقة الكريمية والسواني، والحرص على تمركز الدوريات الأمنية في النقاط الحيوية بالمنطقة.

وأكد مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية أنه سينقل طلبات مدير أمن الجفارة بشأن العمل والاستعجال على صيانة الإنارة بالطرقات إلى مدير الشركة العامة للكهرباء وذلك بعد الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين.

أقيم في مدينة بنغازي الملتقى العام لحكماء ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى الذي أعلنوا فيه عن قوانين عرفية رادعة بشأن التهجير والقتل.

وناقش المجتمعون في الملتقى قضايا التهجير واستيفاء الحق بالذات، ومهاجمة منزل الجاني في حالات القتل بالإضافة إلى حالات القتل الخطأ وتحديد الدية وحوادث السير.

ضعف الأجهزة الأمنية جعل الحكماء يكونون عونا لهم، ويساهمون في بسط الأمن في المدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.

نظمت منظمة “من أجلكم نتكاثف” الندوة العملية التوعوية الأولى عن المرضى النفسيين ومراكز إيوائهم تحت شعار “المريض النفسي معاناة وأمل” بالتعاون مع مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

ونوقش في الندوة معاناة وشح الإمكانيات ونقص الكوادر البشرية المؤهلة والنقص في التدريب ورفع الكفاءة داخل أقسام ووحدات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

وتم مُشاركة عروض مرئية أوضحت حالات مرضية نفسية خارج المستشفى، منها حالات مستعصية وحالات تحتاج لجلسات علاج وهي ناتجة عن ظروف معيشية قاهرة بسبب إهمال بعض أولياء الأمور وتخليهم عن أبنائهم.

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