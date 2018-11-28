السائح: لم نسجل حالة تزوير في الأرقام الوطنية بمنظومة المفوضية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن منظومة المفوضية لم تسجل أي حالة تزوير في الأرقام الوطنية.

وأضاف السائح في لقاء مع أخبار ليبيا 24 أن المفوضية قامت بتجربة منظومتها بإدخال عدد من الأرقام الوطنية غير الحقيقية وقد رفضتها المنظومة، وهذا ما يؤكد سلامة المنظومة من الأرقام المزورة.

وأشار السائح إلى أن اللغط الذي حصل بوجود تزوير في سجل الناخبين كان الهدف منه التشويش على العملية الانتخابية.

واستبعد رئيس المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مضيفاً أن قرار إجراء الانتخابات يتوقّف على اتفاق الأطراف السياسية، وأن المفوضية الوطنية للانتخابات هي جهاز فني؛ لتنفيذ الانتخابات يبدأ دورها بمجرد استلامها للقانون، وينتهي بإعلان النتائج النهائية.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر الأحد قانون الاستفتاء، وضمنه الإعلان الدستوري، وحصن المادة السادسة التي تقسم ليبيا إلى دوائر انتخابية.

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