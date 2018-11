“وليامز” : البعثة تلتزم بضمان مشاركة للمرأة في تنفيذ خطتها في ليبيا

المتوسط:

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ،” أنها قد قدمت إحاطة لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن حيث أكدت على التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضافت وليامز ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” أن البعثة توفر مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية وفي المسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية”.

وأوضحت ويليامز ،” أن البعثة التزمت بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني، خاصة وأنها تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة في ليبيا في كافة جوانب السلام والأمن والأخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة علاوة على بناء القدرات اللازمة لضمان وصول أصواتهن”.

