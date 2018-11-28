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وليامز: ملتزمون بإشراك المرأة بالملتقى الوطني

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها وليامز لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن، اليوم الأربعاء.

وقالت وليامز، وفق ما نشرت البعثة بحسابها في “تويتر”، إن البعثة ملتزمة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني، وتوفير مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية والمحلية والمسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وليامز إلى أن جهود البعثة تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة الليبية في كافة جوانب السلام والأمن وتقدير وجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة، علاوة على بناء القدرات اللازمة وضمان وصول أصواتهن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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