عبدالجليل : ثلاثة أسباب لإعادة الإمتحانات فى زوارة وإختبارات المعلمين فى فبراير القادم

ليبيا – وصف وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل زيارته الأخيرة لمدينتي تاورغاء ومصراتة بالموفقة جداً ، معتبراً إقامة المؤسسات التعليمية في تاورغاء حافزاً جيداً لعودة الأهالي لمدينتهم التي وجدها في حالة قال بأنها يرثى لها.

وفي حوار مطول عبر الأقمار الصناعية لبرنامج أكثر بقناة ليبيا روحها الوطن وتابعته صحيفة المرصد ، أكد عبدالحليل مساء الثلاثاء بأن ما حدث في تاورغاء مؤخراً خطوة إيجابية لعودة السلم والأمان للبلاد.

وتابع عبد الجليل بأنهم بدأوا فعليا في تنفيذ وعودهم والتزاماتهم للمدينة حيث وقع عقود تكليف لبناء ثلاث مدارس حديثة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة حتى تكون جاهزة مع بداية العام القادم ، وصيانة مقر مراقبة التعليم ،مع توفير بعض الخدمات للمدرسة الوحيدة القائمة في المدينة، مع إلتزامهم بذلك.

أشار عبد الجليل لمحدودية الأمكانيات لكنه عاد وأضاف بأن حكومة الوفاق قد تخصص مبالغ خاصة للصيان و والترميم وإنشاء المشاريع التي من دورها حث الأهالي على العودة، بإعتبار الوضع الأنساني. وحول سؤال عن سبب مروره على مصراتة ، نصح من يطرح مثل هذه الأسئلة بالابتعاد عن التأجيج و العمل على درء الفتن وقال : ” الليبيون تعبوا من المشاكل وقد لاقيت كل ترحيب ومساعدة ولمست مد يد العون من الأخوة في مصراتة “.

مشكلة زوارة

عبد الجليل أكد بأنهم في وزارة التعليم ليسوا في خصومة مع الطلاب وأن قضية إلغاء نتائج الامتحانات في زوارة أُخذت في غير سياقها وبأن إلغاء النتائج لم يقتصر على هذه المدينة فقط بل كان في مدن عديدة منها الخمس وقصر خيار وغريان وجادو، مشيراً إلى أن الامتحانات تمت إعادتها بسلاسة .

وكشف عبدالجليل بأن سبب اصدار القرار يرجع الى ملاحظات اللجان المتخصصة التي لاحظت التطابق فى الاجابات والتشابه في النماذج ، والتي أكدت وجود تجاوز في اللجان ،ما إستوجب إتخاذ الإجراءات التي قال بأنه تم تناولها بشكل سلبي مما أوصل رسالة خاطئة للأهالي بأن الوزارة تتقصدهم لذلك تم رفض إعادة الامتحان معرباً عن أسفه حيال هذا الأمر.

ولفت عبدالجليل الى أن كل القاعات كانت نسبة النجاح فيها 100% وبأنها تشابهت في كل الاجابات الصحيحة والخاطئة معتبراً ذلك مؤشراً كافياً لإقناع اللجان بواقعة الغش مؤكداً إيقاف أعضاء اللجان المتورطة في تسهيل الغش مع إحالتهم للتحقيق لتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ، ذاكرا بأن عددهم حوال 68 شخص.

ونفى عبدالجليل أن تكون إدارة القضايا التي تدافع عن الجهات العامة قد تلقت إشعار بوجود دعوة ضد الوزارة وقال : ” لو كان الأمر كذلك لقدمنا أدلتنا ، لكننا لم نتلقى حتى الآن أي شيء، فقط تلقينا حكماً من محكمة إستئناف طرابلس بإلغاء الإجراء وسنقوم بإلغائه فوراً ، وسيُفرج عن النتائج ويتم تسهيل إلتحاقهم بالجامعات ونحن لسنا فوق القانون وسنحترم القرار “.

وأكد وزير تعليم الوفاق إعتزام الوزارة تخصيص خط هاتفي خاص لطلاب تاورغاء الدارسين سابقاً في مصراتة ممن فقدوا ملفاتهم وكشوفاتهم الدراسية مطالباً إياهم بإحضار أي مستند يفيد بذلك حتى يتسنى قفل هذا الملف الذي أعرب عن إعتقاده بأنه إنتهى لكن ظهور حالات جديدة لم تسوى أوضاعها أضطرهم لإعادة فتحه من جديد معرباً عن أمله فى أن يتم إنجازه قريباً .

وأعلن عبدالجليل عن منح فرصة أخرى للمعلمين للمشاركة في دورة التقييم التي ستعقد جولتها الثانية فى 24 فبراير المقبل بشكل مختلف وأكثر وضوحاً حيث سيتم إدراج أسماء المعلمين المستهدفين في قوائم تحدد أماكن إجراء الامتحان ،مؤكداً بأنه سيكون هناك وقت كافي لتجهيز ومعرفة أماكن الاختبار، وأوضح بأن البرنامج يهدف للرفع من كفاءة المعلمين الذين لم يتلقوا تدريب وتجديد لمعلوماتهم منذ فترة، وبأن إدارة التفتيش وهي المسؤول الأول ستقوم بهذا الدور ، معتبراً ذلك لا ينقص من قيمة المعلم .

وتابع بأن التلميذ وولي أمره من حقهم المطالبة بمعلم كفؤ وبأن من دورهم رفع الكفاءة والتأهيل والتقييم ، وأضاف بأن المرحلة القادمة ستشمل تقييم المفتشين ولن يستثنى أي موظف في الوزارة من التقييم مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يخالف القانون الليبي ومن حق المؤسسة إعادة تقييم موظفيها وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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