باشاغا: استقرار ليبيا يتطلب المزيد من الجهد

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، أن استقرار وأمن ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وقال باشاغا خلال استقباله لنائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي “بادرو هادر”، إن استقرار ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط خاصة، ودول الاتحاد الأوروبي عامة.

واستعرض باشاغا خلال اللقاء خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا؛ للخروج من هذه الأزمة.

يذكر أن وزير الداخلية فتحي باشاغا تسلم مهام رئاسة وزارة الداخلية شهر أكتوبر الماضي بتكليف من المجلس الرئاسي.

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